Mamá de Gaspi dedicó emotiva despedida en homenaje: “Hizo siempre lo que quiso”

La madre del youtuber compartió con sus seguidores en medio de una reunión en el Obelisco y dedicó un sentido mensaje a una semana de su partida.

La mamá de Gaspi, el youtuber que falleció la semana pasada en un accidente aéreo en Brasil, estuvo presente en un masivo homenaje que le realizaron sus fanáticos en el Obelisco en Buenos Aires, Argentina.

Michelle se emocionó al ver el gesto y se tomó uno minutos para agradecer a los seguidores de su hijo: “Se fue envuelto de amor”.

“El amor de estos chicos que vinieron hoy significa magia. Mirá, Gaspar es un rey mago, así que toda esa magia que transmitió en los chicos, y la capacidad, y la perseverancia también, que hacen que le haya podido ir bien”, valoró.





Emotiva despedida a Gaspi

En medio de la despedida de los fanáticos, la mamá de Gaspi también se mostró sorprendida por las muestras de cariño que generó su hijo y aseguró estar viviendo un duelo tranquila.

“Que lo recuerden, eso ya es un montón. No es algo que una espera como mamá que un hijo sea recordado y reconocido de esta forma, por estos jóvenes con los que compartió su camino”, agregó.

“Estoy mal, por supuesto, pero muy tranquila. Hizo siempre lo que quiso. No hay nada más lindo que tener un hijo y que esa persona pudiera hacer lo que quiso y lo que amó profundamente”, agregó.

El youtuber argentino Gaspar Prim (23), mejor conocido como Gaspi, falleció la semana pasada en un accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, Brasil, tras la colisión de dos helicópteros.

El joven iba en compañía de del cantante y comediante estadounidense Oliver Tree, quien también resultó dentro de las víctimas fatales.