Lollapalooza confirma show gratuito de Akriila: Descubre dónde y el horario - Chilevisión

Akriila, una de las cantantes chilenas con mayor proyección internacional, se presentará en un show gratuito durante la tarde de hoy a las afueras del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Lollapalooza sorprendió este martes a sus seguidores tras confirmar en sus redes sociales un concierto gratuito de la artista nacional Akriila para esta misma jornada.

El anuncio se enmarca dentro de una serie de conciertos urbanos que realiza la organización de cara a la próxima edición de Lollapalooza en marzo de 2026, cuya venta de entradas comienza hoy a las 12:00 horas a través de Ticketmaster.

Con esto, Akriila se suma a De Saloon, Francisca Valenzuela, Gepe, entre otros artistas chilenos que han participado de estos conciertos gratuitos en distintos puntos de Santiago.

El concierto de Akriila se llevará a cabo en las instalaciones del Museo de la Memoria y Derechos Humanos.

EL recinto está ubicado en una de las salidas de la estación de Metro Quinta Normal de la Línea 5.

El show está programado para las 17:00 horas y su acceso es completamente gratuito.