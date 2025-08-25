Lollapalooza Chile revela fecha de lineup 2026: Estos son los artistas que suenan más fuerte - Chilevisión

El festival, que volverá en marzo de 2026 al Parque O'Higgins, anunciará esta semana a los nombres que formarán parte del cartel.

Lollapalooza Chile confirmó la fecha en que se anunciará el lineup oficial para su edición 2026, que se llevará a cabo en el Parque O'Higgins.

Después de cuatro años en Cerrillos, el festival volverá a su recinto ubicado en el centro de la capital los próximos 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

Hace unos días comenzó la preventa de pases generales, que ya agotó todos los tickets, y ahora se espera el anuncio de los artistas que pisarán el evento.

Según informó la organización en redes sociales, el lineup se revelará este jueves 28 de agosto a las 11:00 horas.

Posibles nombres en Lollapalooza Chile 2026

Con esta confirmación, comenzaron a aparecer los posibles artistas que formarán parte del cartel de Lollapalooza Chile 2026.

Medios brasileños y la cuenta Chile Festivales, conocida por filtrar artistas que visitarán el país, señalan que uno de los nombres más seguros para encabezar el festival en la región es el de Sabrina Carpenter, quien está próxima a lanzar su nuevo disco Man's Best Friend.

Además de la autora de Espresso, se suma otra exitosa compositora que tuvo un exitoso año: Chappell Roan, autora de canciones como Good Luck, Babe!, HOT TO GO! y Pink Pony Club.

A continuación, revisa la lista de posibles artistas en el festival: