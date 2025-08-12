 Lollapalooza confirma show gratuito de Akrilla: Descubre dónde y el horario - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/08/2025 11:58

Lollapalooza confirma show gratuito de Akrilla: Descubre dónde y el horario

Akriila, una de las cantantes chilenas con mayor proyección internacional, se presentará en un show gratuito durante la tarde de hoy a las afueras del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Publicado por CHV Noticias

Lollapalooza sorprendió este martes a sus seguidores tras confirmar en sus redes sociales un concierto gratuito de la artista nacional Akriila para esta misma jornada. 

El anuncio se enmarca dentro de una serie de conciertos urbanos que realiza la organización de cara a la próxima edición de Lollapalooza en marzo de 2026, cuya venta de entradas comienza hoy a las 12:00 horas a través de Ticketmaster.

Con esto, Akriila se suma a De Saloon, Francisca Valenzuela, Gepe, entre otros artistas chilenos que han participado de estos conciertos gratuitos en distintos puntos de Santiago.

Lollapalooza anuncia show gratis de Akriila hoy

El concierto de Akriila se llevará a cabo en las instalaciones del Museo de la Memoria y Derechos Humanos.

EL recinto está ubicado en una de las salidas de la estación de Metro Quinta Normal de la Línea 5. 

El show está programado para las 17:00 horas y su acceso es completamente gratuito

Publicidad

Destacamos

Noticias

4 bonos y beneficios del gobierno para personas cesantes en busca de empleo en agosto 2025

Lo último

Lo más visto

La desconocida declaración de conserje que puede dar un vuelco al crimen del “Rey de Meiggs”

Según asegura la defensa del imputado Wilson Verdugo, este testimonio cuestiona la teoría de la Fiscalía sobre una millonaria deuda como presunto móvil del crimen de José Felipe Reyes.

12/08/2025

“Una jugarreta”: Revelan giro total que tendría “avergonzada” a Raquel Argandoña tras denuncia de robo

El periodista Sergio Rojas aseguró que hubo un vuelco en el caso, pues señaló que el reloj apareció y no en el avión donde la panelista de farándula acusó que fue robado.

12/08/2025

36 disparos en minutos: Hombre fue asesinado en balacera en La Pintana

Según detallaron desde Carabineros, la víctima falleció tras ser abordada por un grupo de desconocidos y mantenía antecedentes policiales.

12/08/2025

“Intentaron destruirme”: Steffi Méndez busca enfrentar al padre de su hijo ante la justicia sueca

A través de Instagram, la influencer radicada en Estocolmo afirmó que "en los últimos meses se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado".

12/08/2025