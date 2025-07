“Lo rasguñé entero”: La Rancherita logró evitar robo en Estación Central con rápida reacción - Chilevisión

La cantante relató cómo logró recuperar un celular que le habían robado mientras esperaba un auto que solicitó a través de una aplicación a la salida del terminal de buses.

Carolina Molina, también conocida como La Rancherita por su faceta artística, sufrió un violento asalto en un terminal de buses ubicado en la comuna de Estación Central.

La participante de Top Chef VIP usó su cuenta de Instagram para relatar lo que vivió en medio de un viaje a Santiago desde la región de Valparaíso.

“Yo vivo en la Quinta Región, entonces mi camioneta falló y para no fallar en el programa, tomé un bus”, inició contando.

La Rancherita relató violento asalto

Según contó, como no andaba con su vehículo no pudo pasar a buscar a su asistente y “me baje en el terminal Turbus, oscurísimo todo”.

Por lo mismo decidió pedir un auto de aplicación. El problema fue que el móvil tardó más de lo esperado, por lo que ella fue a la calle a buscarlo.

En ese momento advirtió que un sujeto estaba mirando de forma sospechosa y se le acercó con la intención de robarle su celular.

Pero como Carolina Molina estaba atenta, logró reaccionar a tiempo y evitó que el ladrón lograra su cometido.

“Tengo súper buenos reflejos, entonces alcancé a reaccionar y lo agarré del brazo, le arranqué mi teléfono de las manos y lo rasguñé entero, lo dejé todo rasguñado”, reflexionó.