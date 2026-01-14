 Li Fridman reaparece tras fraude de entradas y asegura que fue estafada por “más de 30 millones de pesos” - Chilevisión
Minuto a minuto
Independientes y de su círculo: Los nombres que baraja Kast como ministros 2026 Exclusivo | La versión de los hermanos Chuñil: “No la iba a hacer desaparecer por dos hectáreas” Caso Muñeca Bielorrusa: Tribunal decreta arresto domiciliario total para Yáber, Najle y Pizarro Estaba huyendo a Santiago: Detienen a sujeto sospechoso por el crimen de parvularia en Florida Tras megaoperativo encuentran cédula de identidad de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos detenido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/01/2026 19:00

Li Fridman reaparece tras fraude de entradas y asegura que fue estafada por “más de 30 millones de pesos”

A la fecha, la actriz aseguró que ha devuelto 15 millones de pesos e hizo hincapié en que solo actuó como intermediaria en la venta de entradas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este martes, la actriz Li Fridman reapareció en redes sociales y se refirió a las acusaciones de estafa en un proceso de venta de entradas "sin fila".

La actriz fue acusada de vender entradas a conciertos de forma irregular y a un precio más bajo; sin embargo, hubo usuarios que acusaron no haber recibido sus tickets o, en su defecto, llegaron unos que no eran válidos.

¿Qué dijo Li Fridman?

A través de su cuenta de Instagram, Fridman hizo un video donde señala: "Durante mucho tiempo guardé silencio por la angustia que me generó esto y el miedo. Pero hoy, ya más tranquila, quiero contar mi verdad, contarles los hechos como fueron para que a nadie más le pase".

En esa misma línea, agregó: "Fui estafada por una persona en la que confié: Paz Blumenberg. Esto no fue una confianza a ciegas, yo la conocí por un amigo en común que tenemos y yo ya le había comprado entradas, por eso empecé a ofrecerle a mis amigos".

"Quiero aclarar algo muy importante: yo actué como intermediaria, las personas me transferían a mí con la ilusión de ver a su artista y yo inmediatamente le transfería a ella esperando los tickets. Ahí empezó la pesadilla", añadió la actriz.

Fridman aseguró que Paz Blumenberg dejó de responder, la bloqueó y desapareció y luego expuso una serie de testimonios de personas que también señalan haber sido víctimas de estafa por la misma persona.

"Me dejó con una deuda personal de más de 30 millones de pesos (...) Asumo toda la responsabilidad. De estos 30 millones ya logré pagar 15 con todo mi esfuerzo y mis ahorros. Todavía me quedan 15 por pagarle a todos los afectados", detalló.

Finalmente, la actriz hizo un llamado a que las personas que hayan atravesado una situación similar la contacten "ya que es importante unir antecedentes y apoyarnos mutuamente", cerró.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aporte Familiar Permanente 2026: Revisa fechas de pago y nuevo monto del ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026