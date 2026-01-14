Li Fridman reaparece tras fraude de entradas y asegura que fue estafada por “más de 30 millones de pesos” - Chilevisión

A la fecha, la actriz aseguró que ha devuelto 15 millones de pesos e hizo hincapié en que solo actuó como intermediaria en la venta de entradas.

Durante la tarde de este martes, la actriz Li Fridman reapareció en redes sociales y se refirió a las acusaciones de estafa en un proceso de venta de entradas "sin fila".

La actriz fue acusada de vender entradas a conciertos de forma irregular y a un precio más bajo; sin embargo, hubo usuarios que acusaron no haber recibido sus tickets o, en su defecto, llegaron unos que no eran válidos.

¿Qué dijo Li Fridman?

A través de su cuenta de Instagram, Fridman hizo un video donde señala: "Durante mucho tiempo guardé silencio por la angustia que me generó esto y el miedo. Pero hoy, ya más tranquila, quiero contar mi verdad, contarles los hechos como fueron para que a nadie más le pase".

En esa misma línea, agregó: "Fui estafada por una persona en la que confié: Paz Blumenberg. Esto no fue una confianza a ciegas, yo la conocí por un amigo en común que tenemos y yo ya le había comprado entradas, por eso empecé a ofrecerle a mis amigos".

"Quiero aclarar algo muy importante: yo actué como intermediaria, las personas me transferían a mí con la ilusión de ver a su artista y yo inmediatamente le transfería a ella esperando los tickets. Ahí empezó la pesadilla", añadió la actriz.

Fridman aseguró que Paz Blumenberg dejó de responder, la bloqueó y desapareció y luego expuso una serie de testimonios de personas que también señalan haber sido víctimas de estafa por la misma persona.

"Me dejó con una deuda personal de más de 30 millones de pesos (...) Asumo toda la responsabilidad. De estos 30 millones ya logré pagar 15 con todo mi esfuerzo y mis ahorros. Todavía me quedan 15 por pagarle a todos los afectados", detalló.

Finalmente, la actriz hizo un llamado a que las personas que hayan atravesado una situación similar la contacten "ya que es importante unir antecedentes y apoyarnos mutuamente", cerró.

Revisa la publicación de Instagram: