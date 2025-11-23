 "Las llevo conmigo": Pangal dedica sentido mensaje de despedida para Meli Noto y su pequeña hija - Chilevisión
23/11/2025 16:00

"Las llevo conmigo": Pangal dedica sentido mensaje de despedida para Meli Noto y su pequeña hija

A solo un mes del nacimiento de Alanna, el exchico reality publicó el video que emocionó a sus seguidores antes de aventurarse en nuevos viajes junto a El Clan.

Publicado por CHV Noticias

Pangal Andrade emocionó a sus seguidores tras compartir el momento en que debió despedirse de Melina Noto y Alanna Andrade para embarcarse en un nuevo desafío. 

A través de su cuenta de Instagram, el exchico reality publicó un registro con el cual dedicó sentidas palabras a su actual pareja y la hija que ambos tuvieron hace un mes. 

"Momento de despedirse por unos días… Ahora me toca seguir el camino con el Clan, buscar nuevas historias y dejarlo todo como siempre", comenzó Andrade.

Pangal Andrade comparte momento de despedida con Meli Noto y su hija Alanna 

En el registro que acumula cerca de 70 mil interacciones, se ve cómo el deportista se despide de ambas con un beso en la mejilla mientras duermen. 

"Las llevo conmigo en cada paso", remarcó Andrade en la descripción de su publicación. 

Lo anterior ocasionó la reacción de gran parte de sus seguidores, quienes le enviaron palabras de apoyo en sus nuevos desafíos y le desearon un buen regreso a casa.

"Que te vaya bien y que Dios siempre te acompañe", "tu corazón se queda ahí con ellas" y "que Dios te acompañe y vuelvas sano y salvo a tu casita", son solo algunos de los comentarios. 

 

