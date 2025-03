“Una campaña de odio”: Las cinco frases polémicas del live de George Harris tras Viña 2025 - Chilevisión

El comediante venezolano utilizó sus redes sociales para realizar una transmisión en vivo donde criticó a la organización y parte del público que vio su presentación en la primera jornada del certamen.

Tras su polémico paso por el Festival de Viña 2025, George Harris rompió el silencio en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram y lanzó duras críticas a los medios de comunicación.

El comediante venezolano fue parte de la primera noche del certamen viñamarino en la Quinta Vergara, donde tuvo un comienzo dubitativo marcado por pifias y abucheos, y teniendo que finalizar su rutina de manera anticipada.

Pese a reincorporarse en el escenario, Harris terminó otra vez su actuación y se retiró desafiando al público con controversiales frases, en una polémica que también se ha trasladado a redes sociales.

Tras su salida en silencio del evento, y al no presentarse a conferencias de prensa, el humorista utilizó sus redes sociales aclarar todo lo sucedido al respecto y de paso lanzar varias críticas.

5 polémicas frases de George Harris en live de Instagram

A continuación, cinco frases polémicas que marcaron el live de George Harris tras su fracaso en el Festival de Viña 2025:

— "En el momento que arranca mi invitación, en noviembre de 2024, empiezo a recibir mensajes de odio. '¿Cómo es posible que inviten un veneco? ¿Cómo es posible que baje la calidad del festival?' (...) De la nada, anuncian que hay un venezolano arrancan recetas, mensajes privados y de odio".

— "La televisión empezó a darle con todo. Una campaña de odio gratuita como que yo le hiciera algo a ese país. Un país que siempre me ha recibido con los brazos abiertos cuando yo he ido a presentarme".

— "¡Qué clase de xenofobia tan brava! No por el pueblo de Chile, por los medios de comunicación" / "Son unos medios sumamente tóxicos, que han creado odio en su población" / "Yo he sentido la xenofobia en carne propia desde que me invitaron".

— "Me dan pena mis compatriotas que están ahí, sufriendo esa xenofobia".

— "Disculpa si los chilenos no están entendiendo porque no hay remate".

Mira a continuación el live de George Harris tras su paso por Viña 2025: