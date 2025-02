La reflexión de la influencer que se operó el color de sus ojos: “No lo volvería a hacer” - Chilevisión

Tras dos años, la figura de redes sociales entregó detalles de su polémica operación y aseguró que no era lo que se esperaba.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Daniela Requena reflexionó sobre su llamativa operación para cambiar el color de sus ojos de manera permanente.

La influencer se sometió hace dos años a una queratopigmentación, cirugía que implica inyectar tinta mediante un láser en la córnea.

En su caso, la ex chica reality decidió cambiar sus ojos marrones por un tono azul verdoso, asegurando que "no he tenido ningún probema de visión, veo absolutamente bien y hago una vida completamente normal".

La reflexión de Daniela Requena tras su polémica cirugía

A pesar de no tener ningún problema relacionado a la vista, Daniela Requena indicó que el resultado de su intervención no fue el que esperaba.

"Siendo completamente honesta... si volviera atrás, no me volvería a hacer la cirugía", comentó la periodista española.

"No tiene la naturalidad que yo esperaba. Con el tiempo se va perdiendo un poquito de pigmento y es posible que pase más desapercibido", reflexionó la influencer un tanto decepcionada.

Antes de operación:

Después de operación: