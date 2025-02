Eskarcita contó la verdad tras rumores de cirugía plástica: “Les muestro toda mi vida…” - Chilevisión

La creadora de contenido confesó haberse llenado de preguntas sobre su supuesto aumento mamario tras fotografías en sus vacaciones en Brasil.

Hace solo unas horas que Eskarcita regresó a Chile luego de unas merecidas vacaciones en Brasil, sin embargo, la joven aprovechó su regreso más estable a las redes sociales para hablar sobre una supuesta operación estética que se habría realizado.

Luego de que la creadora de contenido compartiera una serie de fotografías en traje de baño disfrutando de las playas brasileñas, muchos seguidores empezaron a rumorear sobre un aumento mamario que se habría realizado, del cual ahora aclaró todos los detalles.

¿Eskarcita se hizo operación estética?

A través de una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, se le consultó a Eskarcita: "solo de copuchenta, ¿te pusiste (emoji de cerezas)?".

Ante esto, la joven reacción con diversión: "Me han preguntado esto una cantidad de veces, mi DM está plagado de 'Eskarcita, ¿te operaste?', 'datos del cirujano', '¿qué sostén ocupas?' y chicas, la respuesta es no".

"No me he operado, aún, es algo que he pensado, pero que no me he atrevido", indicó la creadora de contenido, admitiendo que sí le gustaría hacerse algún retoque estético.

Sin embargo, también explicó íntimamente a sus seguidoras, que su cambio físico se debería a "más que nada algo hormonal, me da por procesos en el mes, semanitas en el mes en que se me inflaman, respecto a mi periodo".

"Aparte de, ¿en qué momento? Yo les muestro toda mi vida, en que momento voy a aparecer aquí con una faja, no amores, ustedes saben todo de mí y la respuesta es no", concluyó entre risas.

