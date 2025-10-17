“Aún extrañas...”: La indirecta de la expareja de Paloma Mami tras rumores de romance con Rauw Alejandro - Chilevisión

El artista usó sus redes sociales para compartir un adelanto de su nueva canción, acompañado de un texto que muchos interpretaron como una indirecta para la chilena.

El cantante y expareja de Paloma Mami, conocido como Roa, causó polémica tras compartir un video en TikTok con una aparente indirecta hacia la intérprete.

Hace unos días comenzó a circular el rumor de un supuesto romance entre la cantante y el puertorriqueño Rauw Alejandro.

Especulaciones que aumentaron luego de que la chilena compartiera escenario con el intérprete en una coqueta performance.

Tras ello, el ex novio de Paloma compartió un avance de su nueva canción, la cual habla sobre no querer estar con su ex ni con ninguna otra mujer.

El video, el cual fue publicado por otro usuario y reposteado por Roa, contenía la descripción: "Ella: ¿aún extrañas a tu ex verdad". Mi respuesta:".

Inmediatamente, el registro recibió comentarios como: "Mentira, Roa extraña tremenda mujer", "que ridículo", "Roa no lo compartas".

Mira el video a continuación: