¿La nueva Shakira? Paloma Mami se fue con todo contra su ex pareja en nueva canción con Pablito Pesadilla - Chilevisión

La cantante está preparando su retorno musical en nueva canción con Pablito Pesadilla donde habla abiertamente de Roa, su ex pareja y las razones del polémico quiebre que mantuvo en reserva, hasta ahora.

Paloma Mami está preparando una canción en colaboración con Pablito Pesadilla, donde se refiere al término de su relación con el cantante puertorriqueño Roa y lo ataca directamente.

La cantante presentó un adelanto del sencillo durante el show de Pablito Pesadilla en el festival de música electrónica Ultra Chile.

En la instancia, su nuevo trabajo musical causó furor entre sus fanáticos, quienes viralizaron rápidamente la letra de la canción en redes sociales.

Paloma Mami lanza dardos a su ex pareja

"Yo creo que a ti te gusta hacerme sufrir, a ti te gusta verme así. Como muñeca en tu juego caí, me libré de ti", señala la primera parte de la canción .

En el tema, también canta que "entonces, ahora otro me enrola y prende mis blones. Tú buscando odiarme, no me provoques papi, tú no quieres beef, no quieres roce".

Con ello, Paloma Mami hace alusión al escándalo que generó su ruptura sentimental con el cantante, quien habría comenzado una relación la influencer Samantha Sánchez y ella se declaró fanática de la artista chilena en múltiples ocasiones.

VER MÁS SOBRE PALOMA MAMI

Además, días después de dicha revelación, se viralizó un comentario de Roa, donde asegura que todas sus ex parejas son "feas" a excepción de su nueva pareja.

"Ando buscando un ganster de verdad, un soldado que 'honroa' lealtad", señaló Paloma, refiriéndose directamente a él y agregó: "Tú no aguantas la presión y metes más".

Finalmente, la cantante lanzó fuertes declaraciones: "Papi, yo no quiero beef, no quiero roce. Ese loji (sic) no me sirvió pa' na'" y provocó la euforia de los fanáticos, quienes no han parado de pedir que estrenen la canción tanto en las cuentas de Paloma Mami, como en las de Pablito Pesadilla.

Revisa el TikTok: