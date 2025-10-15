¿Juntos en Chile? Aumentan los rumores de romance entre Rauw Alejandro y conocida cantante nacional - Chilevisión

Usuarios advirtieron en redes sociales coincidencias en las publicaciones del cantante de Puerto Rico y Paloma Mami, asegurando que ambos habrían pasado días juntos en el Cajón del Maipo.

A principios de año surgieron los primeros rumores sobre un romance entre los cantantes Rauw Alejandro y Paloma Mami.

Ahora, con la presencia del puertorriqueño en Chile por sus tres conciertos en el Movistar Arena, aumentaron más las especulaciones, a pesar de que ninguno de los dos ha confirmado de manera pública la relación.

De hecho, usuarios advirtieron en redes sociales coincidencias en sus publicaciones, asegurando que ambos habrían pasado días juntos en el Cajón del Maipo antes de los shows del intérprete de "El Efecto".

A esto se sumó lo informado por el periodista Pablo Candia: "Llevan muchos meses juntos, e incluso han visitado el sur del país, donde vive la familia de Paloma. Ella está enamoradísima de él".

Rauw Alejandro tiene siete años más que Paloma Mami (32 y 25) y antes tuvo una mediática relación con la cantante española Rosalía.

🚨RAUW ALEJANDRO se vino antes a chile para estar unos días con PALOMA MAMI JUNTOS EN EL CAJÓN DEL MAIPO pic.twitter.com/MegHA2MPMS — c 𖤓 (@camilasanh) October 13, 2025

Rauw Alejandro y su visita a Chile

Aparte de los conciertos, Rauw Alejandro a compartido con varias figuras nacionales como Cris Mj, Arturo Vidal y Mauricio Isla.

Con los futbolista no solo se sacó una foto, sino que además compartió un asado y hasta jugó un partido en la casa del "Huaso" en Calera de Tango.