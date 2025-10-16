 ¡Les pidieron el beso! El coqueteo en vivo de Paloma Mami y Rauw Alejandro tras rumores de romance - Chilevisión
16/10/2025 09:08

¡Les pidieron el beso! El coqueteo en vivo de Paloma Mami y Rauw Alejandro tras rumores de romance

La cantante nacional fue invitada por el puertorriqueño a su último show en Movistar Arena, donde cantaron y bailaron su colaboración LA FREAK.

Publicado por CHV Noticias

Paloma Mami fue una de las invitadas del último concierto de Rauw Alejandro en Movistar Arena este miércoles, en medio de los fuertes rumores de romance.

"Es la primera vez que compartimos tarima juntos, que se sienta el cariño para una de las de ustedes", introdujo el cantante puertorriqueño en Movistar Arena, desatando la euforia del público.

La artista chilena interpretó junto a Rauw su colaboración LA FREAK, incluida en su disco Códigos de Muñeka.

A través de redes sociales se han viralizado registros del momento, donde se observa a los artistas bailando coquetamente.

Luego, cerraron el momento con un cariñoso abrazo mientras el público gritaba "¡el beso, el beso!".

¿Paloma Mami y Rauw Alejandro juntos?

Esta aparición de Paloma Mami llega en medio de los rumores de romance con Rauw Alejandro.

Si bien ninguno lo ha confirmado públicamente, usuarios advirtieron en redes sociales coincidencias en sus publicaciones, asegurando que ambos habrían pasado días juntos en el Cajón del Maipo antes de los shows de Rauw.

Asimismo, el periodista y panelista de Primer Plano, Pablo Candia, aseguró que "llevan muchos meses juntos, e incluso han visitado el sur del país, donde vive la familia de Paloma. Ella está enamoradísima de él".

Revisa el momento acá:

