La Chilindrina preocupó con fuerte caída en show de Mon Laferte a pocos días de estar internada - Chilevisión

03/09/2025 13:19

La Chilindrina preocupó con fuerte caída en show de Mon Laferte a pocos días de estar internada

La actriz de 78 años apareció en un teatro de Ciudad de México para asistir a un espectáculo del que es parte la cantante chilena y, causó preocupación por una caída.

 María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, causó preocupación tras sufrir una aparatosa caída en medio de un show de Mon Laferte en México. 

Hace pocos días, la salud de la actriz ya había sido motivo de inquietud, debido a que se conoció que se encontraba hospitalizada. 

Según consignó la revista TVNotas, la intérprete sufrió una crisis de ansiedad que gatilló su internación.

La aparatosa caída de “La Chilindrina”

Tras superar su complicación médica María Antonieta de las Nieves llegó hasta el Teatro de los Insurgentes de Ciudad de México para ver el espectáculo “Cabaret” donde Mon Laferte interpreta el rol de Sally Bowles.

La actriz de 78 fue captada por los asistentes entre el público y comenzaron a circular varios registros de su visita. 

Sin embargo, cuando se trasladaba por las escaleras del teatro, sufrió una caída que preocupó a los presentes

En las imágenes que circulan en redes sociales se ve como dos mujeres corren para asistirla y ayudarla a continuar con su camino.

