Kurt Carrera destapó antigua rivalidad con Claudio Moreno por parodia de Guru Guru - Chilevisión

18/10/2025 20:46

Kurt Carrera revive la pelea con Claudio Moreno por su exitosa imitación de Guru Guru

El hombre tras “Tutu Tutu” contó sobre el tenso encuentro con Claudio Moreno, quien lo enfrentó por el éxito del Profesor Salomón y Tutu Tutu.

Kurt Carrera, destapó un antiguo enojo de Claudio Moreno por la parodia que realizaba al reconocido "Guru Guru", en el programa de Luis Slimming, Entre Broma y Broma. 

Kurt Carrera, en esa época, hacía una parodia del célebre personaje que se presentaba junto al Profesor Rosa, que llevaba por nombre "Tutu Tutu". 

Tensión con Claudio Moreno

El actual miembro de Detrás del Muro contó a Luis Slimming que hubo tensiones con Claudio Moreno, sin embargo, tras un tenso encuentro, se convirtieron en amigos. 

Según contó Carrera, Moreno le explicó que la situación por la que pasaba no era buena, en comparación a cómo le estaba yendo a la parodia.

Venía saliendo de cosas muy potentes, el canal los había echado, no tenía ni uno, no sabía qué hacer y de repente prendía la tele y veía a estos dos hue… (sic). Me daban ganas de matarlos”, contó Carrera.

Contó además que Moreno le confesó que “llamaba a Iván Arenas y le decía: ‘¿estás viendo esto? ¿Qué se creen estos hue...(sic)”. Pese a rencillas anteriores, por hoy ambos corpóreos trabajan a la par en un show donde se produce un enfrentamiento entre ellos.  

