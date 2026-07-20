Kramer hizo hilarante imitación de Messi tras derrota ante España: “Viendo cómo llegar a fin de mes”

Fiel a su estilo, el artista chileno imaginó cómo habría sido la reacción “real” del astro argentino ante los medios de comunicación tras perder la final del Mundial 2026.

Tras la final del Mundial 2026 donde España se consagró campeón, Stefan Kramer una vez más hizo de las suyas al imitar a una de las grandes figuras de la recién terminada cita planatearia.

Hablamos de Lionel Messi, el astro argentino que obtuvo el subcampeonato y que se anotó como el segundo máximo goleador con 8 tantos, solo por detrás de Kylian Mbappé.

Así, el hombre de las mil caras echó a correr la imaginación y simuló cómo habrían sido las declaraciones del “10”, pero con total descaro y honestidad.





“Lo que pudimos hacer… debió ser para Argentina pero hicimos todo lo posible y creo que anduvimos bien”, dijo personificado, visiblemente afectado por la derrota.

Luego, interrumpió con un chiste con el que hizo alusión al “futuro” de Messi luego de su última Copa del Mundo, especulando, en clave de humor, que no tendría dinero para subsistir.

“Estamos conformes con lo que hicimos, nos ganaron bien… pero estoy aquí llevándola… viendo cómo llegar a fin de mes“, bromeó, aprovechando de promocionar su show en Club Amanda de este viernes.

Mira la imitación de Kramer: