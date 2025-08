Jorge González descartó volver a los escenarios y explicó las razones: "En mi caso es diferente" - Chilevisión

El exlíder de Los Prisioneros sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de nuevas canciones. Sin embargo, no ve posible una presentación en vivo de este repertorio y clásicos de su carrera.

Jorge González descartó la posibilidad de volver a los escenarios tras publicar nuevas canciones a través de Bandcamp.

En entrevista con el medio La Rata, el exlíder de Los Prisioneros fue consultado sobre una eventual "tocata piola" para mostrar este nuevo repertorio. "No tengo en absoluto deseos de actuar y, aunque quisiera, no lo veo posible", partió diciendo.

"Hay que arrendar un lugar. ¿Cuántos escalones hay para subir al escenario? ¿Va a estar iluminado cuando me suba? ¿Tendré que desplazarme ahí arriba? No puedo hacerlo. ¿Dónde me voy a sentar? Hay que arrendar buen sonido y buenos roadies, y son caros. ¿Quién paga eso?", explicó.

En esa línea, González subrayó que "son tantas cosas que no solo es decir «toquemos». No al nivel mío. Al nivel de una banda nueva, ok, porque si la cosa no funciona bien y el grupo es desconocido, no pasa tanto, pero en mi caso es diferente".

El rechazo de Jorge González a los escenarios

Asimismo, detalló que "yo puedo salir con un piano, por ejemplo, pero la gente va a empezar a gritar 'canten Estrechez de corazón, canten Tren al sur'. Charly (García) y Fito (Paez) son reconocidos buenos pianistas, pero igual no podrían presentarse solo tocando el piano".

"¿Tú crees que, si ponen un cartel que yo haré solo un concierto de piano, instrumental, la gente va a ir? O sea, ni siquiera sé si la gente se imagina que yo sé tocar el piano. Son varias molestias. ¿Y qué voy a ganar? Económicamente, nada. Y unos aplausos, nomás", señaló.

El compositor sostuvo que, a nivel práctico y económico, no podría hacer un concierto. "Tendría que gastar una fortuna. ¿En qué? ¿En que me aplaudan un ratito? Yo creo que una tarde gano más viendo algo en YouTube que tomándome la molestia de ir a hacer eso", dijo.

Finalmente, sostuvo que sus nuevas canciones, que cuentan con la participación de Colombina Parra, "son improvisaciones". Por lo tanto, llevar ese concepto a un show en vivo sería —a su juicio— "aburrido" para el público.