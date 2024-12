40 años de La Voz de los '80 de Los Prisioneros: Revelan desconocido detalle detrás de las canciones - Chilevisión

Lanzado en 1984, el álbum debut del trío de Jorge González, Miguel Tapia y Claudio Narea se convirtió en un manifiesto generacional y una de las obras más importantes del rock chileno.

Este viernes 13 de diciembre se cumplieron 40 años del estreno de La Voz de los '80, el primer disco de Los Prisioneros y una pieza clave en la historia de la música chilena.

Las letras reflejan la inconformidad y el descontento social, con un mensaje directo y crítico hacia la sociedad y el régimen.

Canciones como La voz de los '80, Paramar, Sexo y Nunca quedas mal con nadie abordan temas como la alienación juvenil, la represión social y la hipocresía de la época. Su estilo lírico simple pero potente conectó con una audiencia amplia.

En medio de este aniversario, González reveló un desconocido detalle que esconden las canciones de la emblemática placa.

Revelan desconocido dato sobre las canciones de "La Voz de los 80"

En una entrevista exclusiva para el libro Ya viene la fuerza. Los Prisioneros 1980-1986 de Alejandro Tapia, el ex líder del grupo aseguró que el orden de los tracks no fue al azar.

Recordemos que en aquella época se editaban los álbumes en formato cassette, por lo que el trío habría encontrado una original forma para ordenar las canciones.

En concreto, la idea consistía en generar un "efecto espejo" donde la primera canción del Lado A fuera igual musicalmente a la que parte en el Lado B, y así con las siguientes canciones.

Lado A / Lado B

La voz de los '80 / Quién mató a Marilyn

Brigada de Negro / Paramar

Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos / No necesitamos banderas

Eve-Evelyn / Mentalidad Televisiva

Sexo / Nunca quedas mal con nadie

En entrevista con Culto de La Tercera, Claudio Narea fue consultado respecto a esta teoría y aseguró que "yo tengo olvidado eso. He leído partes nomás (del libro), pero si lo leo completo creo que me voy a encontrar con cosas de las cuales voy a estar de acuerdo y otras que no tanto, o que simplemente no recuerdo. Una de esas es como fue el orden".

"Yo no sé qué tiene que ver Eve-Evelyn con Mentalidad Televisiva, la verdad, no le veo tanto sentido", expresó el histórico guitarrista.

Sin embargo, más allá de las letras, la gracia de este orden habría estado netamente en lo musical. En el caso de Eve-Evelyn y Mentalidad Televisiva, son considerados como los tracks más experimentales del disco.