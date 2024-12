“Parásitos”: Claudio Narea lapidó a entorno de Jorge González por accidente cerebrovascular en 2015 - Chilevisión

Claudio Narea, ex guitarrista de Los Prisioneros, cuestionó al círculo cercano de Jorge González por el complicado diagnóstico que lo obligó a retirarse de los escenarios. "Nadie lo cuidaba", apuntó.

Claudio Narea criticó duramente al entorno de Jorge González tras recordar el accidente cerebrovascular que sufrió el ex líder de Los Prisioneros en febrero de 2015.

A propósito de los 40 años del disco La Voz de los 80, Narea habló sobre la posibilidad de reencontrarse con sus ex compañeros de banda.

"Hay circunstancias que lo hacen difícil, circunstancias personales o de salud, pero ¿si pudiese pasar, por ejemplo, una foto, una cosa por el estilo?", le preguntaron en una entrevista con Culto, a lo que Claudio aseguró que "Jorge dio la idea" hace un tiempo.

Según contó, el fallido reencuentro se iba a generar en el contexto del estallido social de 2019. Sin embargo, por confusas comunicaciones entre los músicos, esta idea no se llevó a cabo.

"Miguel dice que fue su idea, y no, no fue su idea, fue idea de Jorge, pero a mí no me llegó eso, esa información no me llegó. Entonces yo lo dije porque era improbable", rememoró el guitarrista.

Claudio Narea y el accidente cerebrovascular de Jorge González

En febrero se cumplirán 10 años del accidente cerebrovascular de Jorge González, que lo obligó a retirarse de los escenarios hasta la actualidad.

En ese sentido, Narea reveló cómo se enteró de la noticia y cuánto lo afectó en su momento, ya que sólo meses antes había publicado su polémico libro Los Prisioneros: biografía de una amistad.

"Fue inmediatamente después de que yo publico el libro y Jorge se veía mal en mi relato, o sea, algo estaba pasándole a Jorge y yo lo estaba contando, que algo estaba mal con Jorge", relató el músico.

El ex integrante de Los Prisioneros apuntó a quienes rodeaban la vida de González. "En enero/febrero, se veía mal ¿y qué hicieron el resto de los que lo rodeaban? El manager, los amigos que frecuentaba, los que tocaban con él, ¿que hicieron con esa información? Nada, no lo llevaron al médico, o Jorge no quería ir al médico", dijo.

"Entonces, ¿qué me pasó? Bueno, digo que Jorge estaba rodeado de parásitos, gente que solamente le aplaudía todo lo que se le ocurría y nadie lo cuidaba. Eso es lo que te puedo decir, esa es la sensación que tuve", sinceró.

En esa misma línea, sostuvo que "cuando llegas a un nivel de popularidad, donde todo el mundo te dice que sí a todo, yo no sé si estaba realmente rodeado de amigos, yo creo que no".

"Yo acababa de publicar un libro del que fui atacado por muchos periodistas, por mucho público también. Gente que decía que se había enfermado por mi culpa. Sus parásitos que tiene alrededor. Ponían en internet todas esas cosas, que yo era el culpable", recordó Claudio.