Inna Moll enfrenta ola críticas tras foto de Fiestas Patrias con inteligencia artifical - Chilevisión

Sus seguidores también la cuestionaron por aparentemente no entrenar para el certamen, ya que casi no ha compartido fotos en sus redes sociales.

Durante estos días la actual Miss Universo Chile, Inna Moll, ha sido blanco de críticas, luego de subir una foto temática de Fiestas Patrias hecha con Inteligencia Artificial.

En esa línea, sus seguidores también la acusaron de no estar preparándose para el certamen, tras haberse dado un mes de vacaciones luego de su coronación y casi no subir contenido a sus redes.

"Usó inteligencia artificial"

La influencer acompañó la fotografía con la descripción: "Miren lo que me mandó @noviasbyjuanchi. Dijo que me puso con la bandera para el 18 y usó inteligencia artificial".

"Orgullosísima de ser chilena y con ganas de darlo todo en Miss Universo por mi país", añadió.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios: Algunos apoyándola y otros criticándola por el uso de IA y no haber realizado la sesión de fotos.

"Me encantas pero danos material, veo mucha IA por falta de material real de miss", "las próximas fotos sin IA", "Si no se despierta no llegará ni a un top 30", "¿y la de trabajar no te la sabes?", fueron algunos de los comentarios que recibió la actual Miss Universo Chile.

