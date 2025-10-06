 HOY baile bajo la lluvia: Cómo ver EN VIVO el segundo capítulo de Fiebre de Baile - Chilevisión
06/10/2025 19:41

HOY baile bajo la lluvia: Cómo ver EN VIVO el segundo capítulo de Fiebre de Baile

Los ganadores volverán a la pista en busca de la inmunidad, mientras que los perdedores se batirán en duelos para evitar ser el primer eliminado del estelar.

Publicado por CHV Noticias

Fiebre de Baile regresó a la pantalla de Chilevisión con un exitoso estreno que arrasó en rating bajo la conducción de Diana Bolocco. 

Este martes 6 de octubre los ganadores y perdedores volverán a pisar la pista de competencia para un nuevo desafío.

Se trata de la noche de baile bajo la lluvia en la que los participantes tendrán que mostrar todo su talento ante el exigente jurado.

Cony Capelli, Gabriel Urzúa, Nicole "Luli" Moreno, Esteban Paredes, Michelle Carvalho, María José Quiroz, Princesa Alba, Luis Jara Jr., vencedores del primer capítulo, pelearán por la inmunidad.

Mientras que Skarleth Labra, Francisco Reyes Cristi, Agustín Maluenda (Pastelito), Ignacia Cifuentes, Daniela Castro, Raquel Castillo, Faloon Larraguibel, Kike Acuña, los perdedores del primer duelo, se batirán en duelos para no ser eliminados del estelar de Chilevisión. 

Cómo ver EN VIVO Fiebre de Baile

El segundo capítulo de Fiebre de Baile será transmitido en vivo por la pantalla de Chilevisión, inmediatamente después de CHV Noticias Central.

Todos los detalles de la noche de baile bajo la lluvia también los puedes seguir en la tranmisión de Youtube y a través de la señal online de chilevisión.cl y por la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
