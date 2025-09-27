“Haré todo lo que...”: Cata Pulido conmemoró el cumpleaños número 29 de su fallecido hijo Sasha - Chilevisión

La actriz publicó una serie de fotografías desde que Sasha era un bebé y relató algunos de los recuerdos familiares asociados a dichos registros.

Este sábado Catalina Pulido conmemoró el cumpleaños número 29 de su hijo, Sasha, quien murió en diciembre de 2024 y reveló fotografías inéditas del joven.

La panelista hizo un repaso por la infancia de su hijo y recordó algunos momentos que marcaron la memoria familiar. Además, hizo una potente promesa.

¿Qué dijo Cata Pulido?

"Feliz cumpleaños a mi niñito amado (...) Celebrando tu legado, mi príncipe alado. Gracias a la vida por habernos encontrado los tres. Volveremos a ser inseparables. Te amo", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea agregó: "Estas dos fotos son los primeros dos cumpleaños de mi Sasha. Me río mucho y las amo, porque la primera miro mi cara de guagua, creyéndome una mujer hecha y derecha, y creo que me había empezado a limpiar la nariz solita dos días antes prácticamente juntos".

Acto seguido, Pulido publicó una fotografía de Sasha con un disfraz de Teletubbies: "Años después, no hubo año que no me sacara en cara que cómo osaba a ponerle ese disfraz, que claramente, los que lo conocemos, sabemos que no lo representaba en nada".

"En fin, nunca me lo perdonó ¡Ay! Mi guatón, te extrañamos, pero nos reímos tanto recordando tu personalidad, tu simpatía, tu risa que abarcaba todo, y tu rebeldía rockera que compartimos tanto", agregó Catalina.

Finalmente, la actriz concluyó: "Aunque llenabas espacios y ahora no estás físicamente, te siento pululando en distintas formas, hoy celebraré tu cumpleaños 29 y haré todo lo que te gustaba hacer en este día".

Revisa las publicaciones de Instagram: