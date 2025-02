George Harris vivió tenso cruce con Miguel Ángel Guzmán en la previa a Viña 2025: “Para ir al Miss Universo” - Chilevisión

El comediante venezolano tendrá la misión de ser el primero en enfrenarse al monstruo de Viña 2025 en el espacio del humor, pero en conversación con Contigo en la Mañana, el panel del matinal no estuvo de acuerdo con algunos de sus dichos.

George Harris afirmó en Contigo en la Mañana estar preparado para debutar en el escenario del Festival de Viña 2025. Sin embargo, sus palabras no convencieron del todo al diseñador Miguel Ángel Guzman, quien emitió un ácido comentario

A horas de presentarse frente al "monstruo" de Viña, el comediante venezolano se refirió a sus anteriores rutinas que causaron polémica por referirse al presidente Gabriel Boric y al ex mandatario Salvador Allende, aludiendo que fue una exageración de los medios.

"Lo sacaron de contexto y le metieron más piquete (...) para que sonara así como que yo, un comediante extranjero, me había metido con la historia. No, mira, yo no me he metido con la historia de ningún país porque además yo no conozco a profundidad la historia de Chile", señaló en el matinal.

Al ser consultado por las posibles pifias durante su presentación, Harris manifestó que no se encontrará con ese escenario.

"Yo creo que la gente que viene aquí al festival no está a pifiar, yo creo que eso era antes. Es un público maravilloso que recibe a muchos artistas y lo disfruta", aseguró.

Tenso cruce en el matinal

Los comentarios de George Harris no convencieron al diseñador y panelista del matinal, Miguel Ángel Guzmán, quien consideró que los dichos del comediante parecieran ser un discurso estudiado.

"Yo creo que a él le hizo el discurso hizo Osmel Sousa. Creo que estás como para ir al Miss Universo querido, ese discurso tan políticamente correcto", comentó el diseñador, situación que habría generado la molestia del humorista.

“Dejen la mala onda, súmanse a lo positivo. Los artistas que venimos aquí invitados, no somos enemigos del pueblo, somos amigos de Chile y venimos a aportar, no venimos a restar”, finalizó George Harris, abandonando la entrevista con el matinal.