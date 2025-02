“Yo no lo veo mal”: George Harris se refirió a dichos en contra del pdte. Boric previo a Viña 2025 - Chilevisión

El humorista se refirió a la polémica que generó una de sus rutinas, donde tildó al presidente Gabriel Boric de "inútil" y analizó cómo ese antecedente puede influir en la reacción del "monstruo" a su show en Viña 2025.

A horas de su debut en la Quinta Vergara, George Harris conversó con Contigo en la Mañana sobre su rutina en el Festival de Viña 2025 y las polémicas que podrían desencadenar una reacción del "monstruo".

Asímismo, el humorista aseguró que no existe una polémica por sus dichos en contra del presidente Boric y el ex mandatario, Salvador Allende.

"Yo no lo veo mal"

"Lo sacaron de contexto y le metieron más piquete (...) para que sonara así como que yo, un comediante extranjero, me había metido con la historia. No, mira, yo no me he metido con la historia de ningún país porque además yo no conozco a profundidad la historia de Chile", comentó George Harris.

Respecto de posibles pifias, declaró: "Creo que no. Yo creo que la gente que viene aquí al festival no está a pifiar, yo creo que eso era antes. Es un público maravilloso que recibe a muchos artistas y lo disfruta".

Sin embargo, también admitió que si llega a ocurrir "lo respetaré, no pasa nada. Soy artista invitado, lo respetaré".

Por otra parte, El humorista venezolano se molestó al ser consultado por una rutina en donde tildó al presidente Boric de "inútil" y comentó: "Yo creo que no ha habido tal polémica, la polémica la han hecho los medios, los programas. Yo no he tenido tal polémica".

"Yo no lo veo de tal manera ¿Cuántos comediantes chilenos, argentinos, no conozco? Cuando se burlan de los procesos de Venezuela. Yo no lo veo mal", explicó Harris, quien finalmente pidió detener la "mala onda": "Los artistas que venimos aquí invitados, no somos enemigos del pueblo, somos amigos de Chile y venimos a aportar, no venimos a restar", cerró.