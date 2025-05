¿Fue su ex manager?: Karen Paola responderá en Primer Plano sobre polémica confesión - Chilevisión

Este domingo, Karen Paola revelará quién habría sido la personas detrás de la polémica confesión que se publicó hace una semana en su cuenta de Instagram sobre el estado de su relación con Juan Pedro Verdier y los problemas con Cristián Ripoll, su ex manager.

Al respecto, este último hablará en exclusiva con Primer Plano. En la promoción del capítulo de este domingo, acusa a la cantante de deberle una alta suma de dinero: "Karen Paola me debe, mínimo, 6 millones de pesos", señaló Ripoll.

"¿Fue Cristián Ripoll el que se metió a tus redes sociales?

Hace una semana, en la cuenta de Instagram de la cantante apareció una confesión escrita donde se asumía una deuda monetaria con su ex manager y además señalaba: "La fama, la atención, me nublaron. Me desubiqué, me perdí y ahora lo único que quiero es pedir perdón".

Días más tarde la cantante insinuó que alguien había ingresado a sus redes sociales a publicar dicho mensaje y anunció acciones legales. Al respecto, fue consultada por Primer Plano.

"¿Fue Cristián Ripoll el que se metió a tus redes sociales?", es la pregunta que Karen Paola responderá este domingo a las 22:30 horas en un nuevo capítulo de Primer Plano.

También habrá una entrevista exclusiva con Paula Pavic, quien abordará todas las aristas de su divorcio con Chino Ríos, a quien también se le consultó por este proceso legal.