“Lo único que...”: Revelan supuesta confesión de Karen Paola sobre Juan Pedro y ex manager - Chilevisión

La cantante nacional habría borrado la publicación minutos después, sin embargo fue rescatada por algunos portales y páginas de espectáculos, aunque ella no se ha referido al tema.

Durante la noche de este domingo se viralizó una publicación que habría subido Karen Paola a redes sociales y que posteriormente habría borrado.

En ella, la cantante nacional hacía alusión a un conflicto monetario que tuvo con un manager y también habría revelado las verdaderas razones del quiebre con Juan Pedro Verdier.

¿Qué dijo Karen Paola?

A través de Instagram, la publicación dice: "Quiero aclarar un rumor que se está comentando. Sí, tuve un manager que me ayudó a impulsar mi carrera en un momento en que nadie más creía en mí".

En esa misma línea, agregó: "Y hoy, en medio de esta vulnerabilidad que siento, reconozco que no actué bien. Quedé debiéndole dinero, y aunque me costó mucho asumirlo, acá estoy, diciéndolo con el corazón en la mano".

Por otro lado, Karen Paola le habría enviado un mensaje a dicha persona: "Gracias por haber apostado por mí, gracias por haberme impulsado a grabar 'Dime', por mover todo para que estuviera en la Teletón, por idear esa presentación que marcó un momento importante en mi vida artística".

La confesión de Karen Paola sobre Juan Pedro Verdier

Asimismo, el comunicado plantea lo que serían las verdaderas razones del quiebre entre la cantante y Juan Pedro Verdier: "Quiero confesar algo más. Como me pasó con Juan Pedro, lo minimicé, dije que ya no lo admiraba, lo empujé lejos y hoy, que se va al reality, siento que lo estoy perdiendo".

Sin embargo el escrito no terminaba ahí, a continuación señalaba que "duele, mucho, porque me doy cuenta que esas actitudes, esos errores son los que me persiguen ahora. La fama, la atención, me nublaron. Me desubiqué, me perdí y ahora lo único que quiero es pedir perdón".

La publicación habría sido borrada a los pocos minutos, sin embargo fue publicada por el portal de farándula Infama. Cabe destacar que Karen Paola no se ha referido al tema por el momento.

Revisa las publicación de Instagram: