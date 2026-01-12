 Fran Virgilio se atrevió a lanzar tajante consejo tras quiebre con Karol Lucero: “Aléjense de personas que...” - Chilevisión
12/01/2026 10:42

Fran Virgilio lanzó tajante consejo por quiebre con Karol Lucero: “Aléjense de personas que...”

La exesposa del comunicador sorprendió con una llamativa respuesta a una seguidora, quien le pidió consejos para enfrentar una ruptura amorosa.

Publicado por CHV Noticias

Fran Virgilio, exesposa de Karol Lucero, sorprendió con una sincera reflexión sobre su separación con el comunicador.

Por medio de Instagram, la influencer dejó la clásica bandeja para responder a las preguntas de sus seguidores. Una de ellas estuvo relacionada con su quiebre con Karol.

"¿Darías tus consejos para superar una ruptura? Te admiro mucho", preguntó una usuaria. Ante esto, Virgilio reconoció que tiene "varias preguntas de este estilo, muy seguido por DM".

"Sigo en proceso. Por el momento lo único que les puedo decir es que todo quiebre siempre será una montaña rusa emocional, es normal, solo confíen en el tiempo", partió diciendo.

Fran Virgilio habló de su quiebre con Karol Lucero

En la misma publicación, Fran recomendó: "Enfóquense en ustedes, hagan cosas que tenían pendientes y/o que les gusten, como pintar, leer, escribir, bailar, algún deporte... y terapia".

Al finalizar, instó a sus seguidores a que "jamás te quedes en un lugar donde no te sientes cómoda, no te valoran y respetan".

"Con mucho amor propio y terapia van a aprender a poner límites importantes para luego poder formar relaciones desde un lugar mucho más maduro y saludable", agregó.

"Aléjense de personas que afectan su salud mental y esto da para todo tipo de relaciones, como amistades, familiares y amorosas", remató.

Recordemos que Fran Virgilio y Karol Lucero protagonizaron uno de los quiebres más comentados del 2025, luego de la infidelidad asumida por el exYingo con la DJ Isi Glock.

