 FOTOS | Paloma Fiuza muestra cómo quedó su brazo tras sufrir brutal caída: “Sentí un dolor extremo” - Chilevisión
23/01/2026 10:02

FOTOS | Paloma Fiuza muestra cómo quedó su brazo tras sufrir brutal caída: “Sentí un dolor extremo”

La integrante de Porto Seguro alertó con impactantes imágenes de las secuelas en su cuerpo. "Fue la lesión más dolorosa de toda mi vida", confesó.

Publicado por CHV Noticias

Paloma Fiuza compartió impactantes imágenes de cómo quedó su brazo tras sufrir un brutal accidente al interior de un reality show.

A través de Instagram, la bailarina brasileña indicó que tuvo "una luxación de codo y cuatro desgarros: uno en la columna, otro en el tríceps, el codo y el antebrazo".

"Fueron meses de recuperación, y todavía me queda camino por recorrer para estar al cien por ciento. Pero hoy estoy bien, felizmente", dijo sobre su actual estado de salud.

Las secuelas del accidente de Paloma Fiuza

En la misma publicación, la integrante de Porto Seguro agradeció los mensajes de cariño y preocupación de sus seguidores tras la fuerte caída.

"A veces la vida te frena de golpe y a la fuerza. A mí me ha pasado varias veces, y nunca es fácil. Pero hay que seguir siempre hacia adelante, pase lo que pase", reflexionó.

"Esta fue la lesión más dolorosa de toda mi vida: sentí un dolor extremo, fue horrible. Pero ya estoy bien", cerró Fiuza.

Revisa las imágenes acá:

