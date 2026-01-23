 Festival Guadalupe del Carmen de Chanco 2026: Mira acá la transmisión en vivo del evento - Chilevisión
23/01/2026 22:11

Festival Guadalupe del Carmen de Chanco 2026: Mira acá la transmisión en vivo del evento

Conducido por Julio César Rodríguez y Daniela Muñoz, este viernes 23 y sábado 24 de enero todos podrán disfrutar de las rancheras, la cumbia y el humor a través de las pantallas de Chilevisión.

Este viernes 23 y sábado 24 de enero, Chilevisión transmitirá el Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen Chanco 2026, un espectáculo familiar que contará con la presencia de grandes artistas y humoristas.

La ranchera, la cumbia y el humor se tomarán la medialuna de la comuna de Chanco en la provincia de Cauquenes, región del Maule; sin embargo, personas a lo largo de todo el país podrán disfrutar del evento a través de las pantallas de Chilevisión.

¿Cómo ver EN VIVO el Festival de Chanco?

El evento será conducido por Julio César Rodríguez y Daniela Muñoz, quienes presentarán los shows de Amar Azul, El Mexicano, Zúmbale Primo, La Descendencia Chilena, Nancho Parra y Amerika'n Sound.

Podrás disfrutar del Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen Chanco 2026 a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online en chilevisión.cl y la app MiCHV.

MIRA ACÁ LA TRANSMISIÓN EN VIVO:

