 Festival de Chanco: Quiénes se presentarán hoy sábado y cómo verlo en vivo - Chilevisión
Minuto a minuto
Chilevisión se suma a transmisión solidaria "Unidos por Ñuble y Biobío": Revisa acá fecha y horarios Familia confirma muerte de José Ignacio Rodríguez, joven con autismo que estuvo desaparecido en Ñuble Pedían pago de $20 millones: Indignación por uso de motos de agua en parques protegidos Hallan cuerpo durante búsqueda de joven con autismo no verbal desaparecido en Ñuble Niño de tres años murió en residencia de Mejor Niñez en Ñuñoa: Se investiga accidente en piscina
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/01/2026 09:52

Festival de Chanco: Quiénes se presentarán hoy sábado y cómo verlo en vivo

Al ritmo de la cumbia y la ranchera, el Festival Guadalupe del Carmen de Chanco 2026 pretende cerrar con broche de oro junto a grandes representantes musicales este sábado.

Publicado por Josefina Vera

Este sábado se vivirá la última noche del Festival Guadalupe del Carmen de Chanco 2026, evento musical que ha hecho bailar y reír a toda la región del Maule.

Con cumbias y rancheras, el espectáculo familiar espera cerrar con broche de oro su versión número 35, el cual podrás disfrutar a través de los canales oficiales de Chilevisión

¿Quiénes se presentarán este sábado 24?

En la segunda, y última, jornada del festival se presentarán tres grandes representantes de la música:

  • La Descendencia Chilena
  • Nancho Parra
  • Amerika'n Sound

Cómo ver en vivo el Festival de Guadalupe del Carmen

Si no quieres perderte el gran evento de música mexicana en Chile, Chilevisión transmitirá EN VIVO el Festival de Guadalupe del Carmen de Chanco 2026.

Al igual que la jornada anterior, este sábado 24 podrás verlo en las pantallas de CHV. Asimismo, este show puedes verlo también por la señal en vivo de chilevision.cl y la app MiCHV.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ley 40 horas: Cómo modificar tu horario laboral para cuidar a tu hijo o hija

Lo último

Lo más visto

Hallan cuerpo durante búsqueda de joven con autismo no verbal desaparecido en Ñuble

De acuerdo a información confirmada por la Fiscalía de Ñuble, el cadáver fue encontrado a 800 metros del domicilio de donde desapareció José Ignacio Rodríguez el pasado 8 de enero.

24/01/2026

Ante y después: Así luce Coke Hevia a un año de su implante de cabello

El periodista deportivo evidenció en su cuenta de Instagram el gran cambio que ha tenido desde que se operó hace un año.

24/01/2026

Coca Guazzini celebra cumpleaños de su hijo con foto que desató ola de comentarios

Luz Valdivieso, Magdalena Max-Neef y Paola Volpato fueron algunas de las colegas de Guazzini que salieron a elogiar a su hijo Camilo.

24/01/2026

“Estoy súper enojado”: Influencers responden a Otakin tras críticas por ayudas tras incendios

Luego que el catador de comida cuestionara el actuar de algunos creadores de contenido que se dirigieron a la región del Biobío a ayudar a las familias damnificadas, Soy el Jota y DJ Isi Glock salieron al paso de sus dichos.

24/01/2026