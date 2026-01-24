Festival de Chanco: Quiénes se presentarán hoy sábado y cómo verlo en vivo - Chilevisión

Al ritmo de la cumbia y la ranchera, el Festival Guadalupe del Carmen de Chanco 2026 pretende cerrar con broche de oro junto a grandes representantes musicales este sábado.
Este sábado se vivirá la última noche del Festival Guadalupe del Carmen de Chanco 2026, evento musical que ha hecho bailar y reír a toda la región del Maule.
Con cumbias y rancheras, el espectáculo familiar espera cerrar con broche de oro su versión número 35, el cual podrás disfrutar a través de los canales oficiales de Chilevisión
En la segunda, y última, jornada del festival se presentarán tres grandes representantes de la música:
Si no quieres perderte el gran evento de música mexicana en Chile, Chilevisión transmitirá EN VIVO el Festival de Guadalupe del Carmen de Chanco 2026.
Al igual que la jornada anterior, este sábado 24 podrás verlo en las pantallas de CHV. Asimismo, este show puedes verlo también por la señal en vivo de chilevision.cl y la app MiCHV.