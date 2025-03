Eva Gómez impactó al revelar que fue diagnosticada de cáncer a la piel - Chilevisión

La presentadora de televisión se enteró en agosto del años pasado y ahora hizo público lo que le dijeron los médicos. Aseguró que se encuentra bajo observación de profesionales.

Eva Gómez impactó al revelar el complejo diagnóstico que recibió en agosto pasado: un melanoma, un tipo de cáncer a la piel, y que en las últimas semanas se ha sometido a varios exámenes.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión española agradeció el apoyo y preocupación y detalló el presente de su salud.

"Quiero tomarme un momento para agradecer de todo corazón el cariño y la preocupación de ustedes, mi linda gente", comenzó escribiendo en un posteo.

Luego, continuó y reveló definitivamente la noticia que recibió de los médicos, señalando que "estoy bien de salud, en agosto fui diagnosticada con un melanoma, hoy estoy sana, tranquila y en proceso de exámenes médicos".

"Gracias a Dios, tengo a mi familia a mi lado, acompañándome en cada paso. Me he hecho cargo y estoy con revisiones periódicas y ocupándome", añadió.

El diagnóstico de cáncer a la piel

Fue en una entrevista con Página 7 en la que volvió a abordar su diagnóstico y donde sostuvo que "afortunadamente estoy bien, cuidándome y tomando medidas al respecto", pero no ocultó su "enojo" por la noticia.

"Tenía enojo por no haberme cuidado del sol. Pero una vez me puse las pilas. Ya salí de ese enojo y creo oportuno contar mi historia, para que la gente vaya una vez al año a revisarse la piel", dijo, haciendo un llamado a sus seguidores a someterse a exámenes.

De todas maneras, posteriormente confesó que la situación "tiene toda la lógica", puntualizando que "la piel es el órgano más grande y más expuesto del cuerpo".

Por último, desclasificó cómo fueron las reacciones en su entorno familiar, especialmente con sus hijos, quienes la apoyaron incondicionalmente desde el primer minuto.

"Yo creo que tengo una muy buena relación con ellos y fueron muy positivos. Me decían: 'ten fe'. Y cuando salió el diagnóstico se mantuvieron positivos, siempre apoyándome (...) Me hicieron barra y me dieron contención. Me contuvieron maravillosamente", rememoró.

El mensaje de Eva Gómez