“Estamos desgarrados”: Hijo de Eduardo Cruz-Johnson relató los últimos días del animador y su último deseo antes de morir

Eduardo y sus hijos conversaban todos los días. El viernes se contactaron por teléfono y el sábado dejó de responder, lo que encendió las alarmas.

Eduardo Cruz Jarvis, hijo del animador Eduardo Cruz Johnson, se sinceró este lunes respecto de la muerte de su padre a los 68 años.

Cruz Jarvis comentó que su padre ya había sufrido dos infartos anteriormente y además padecía diabetes.





Los últimos días de Eduardo Cruz Johnson

En esa misma línea, comentó en conversación con LUN que durante el viernes el animador había salido a comprar y habló por teléfono con uno de sus hijos, pero el sábado no respondió, lo que encendió las alarmas.

Cruz Jhonson murió de una hipoglucemia a los 68 años, lo que significa bajos niveles de azúcar en la sangre.

“Sabíamos que podíamos enfrentar este desenlace, era esperable porque sus chequeos médicos eran malos, pero no por eso es menos inesperado porque estaba bien dentro de su gravedad”, aseguró Cruz Jarvis.

En esa misma línea, agregó: “Nosotros estábamos esperando por su estado de salud y agradecemos todo este tiempo extra que vivimos con él”.

Eduardo y sus hijos conversaban a diario y hacían todo lo posible por reunirse todos con la mayor frecuencia posible.

Además, sus hijos cumplieron el último deseo del animador: “Seguimos su voluntad y lo cremamos en una ceremonia muy privada con su mujer, sus tres hijos y nietos”, detalló.

“Ahora estamos en el proceso de esperar el ánfora. Estamos desgarrados, nuestro padre siempre estuvo ahí para nosotros”, concluyó Cruz Jarvis.