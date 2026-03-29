Murió Eduardo Cruz Johnson, histórico presentador de noticias

El histórico lector de noticias y rostro de televisión fue parte de distintos informativos a lo largo de su trayectoria.

Este domingo se confirmó la muerte del comunicador y lector de noticias Eduardo Cruz Johnson, a los 68 años. La noticia generó reacciones en el mundo de las comunicaciones, donde era ampliamente reconocido por su trayectoria en televisión.

A lo largo de su carrera se desempeñó como conductor y lector de noticias, siendo especialmente recordado por su paso por Televisión Nacional de Chile, donde formó parte de los informativos durante varios años.

Tras conocerse su fallecimiento, distintas figuras del periodismo y la televisión destacaron su aporte a los noticiarios y su extensa trayectoria en los medios del país.

Uno de ellos fue el periodista Claudio Fariña, quien coincidió con él en el canal estatal y lo recordó destacando no solo su trayectoria profesional, sino también su calidad humana dentro de la estación.

“Uno de los rostros más queridos de TVN, donde condujo noticieros por 24 años (1980-2004)… un ‘Mahatma’, un alma grande dentro de esa hoguera de vanidades, hipocresías y deslealtades”, escribió el periodista en redes sociales.