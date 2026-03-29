Durante la jornada de este domingo se confirmó la muerte del experimentado periodista Eduardo Cruz Johnson a los 68 años. Desde su círculo familiar, entregaron detalles de la causa y su estado de salud previo a fallecer.

Durante la jornada de este domingo se reportó la muerte del comunicador y lector de noticias Eduardo Cruz Johnson, a los 68 años.

La noticia fue confirmada por su círculo familiar y generó un lamento transversal en el mundo de las comunicaciones, donde era ampliamente reconocido por su trayectoria en televisión.

Cabe precisar que, a lo largo de su trayectoria, Eduardo se desempeñó como conductor y lector de noticias con un recordado paso por Televisión Nacional de Chile, donde integró los informativos durante varios años.





Confirman causa de muerte de Eduardo Cruz Johnson

Luego de que se reportara su fallecimiento, con el paso de las horas, desde el círculo familiar dieron a conocer nuevos antecedentes de su estado de salud.

De acuerdo a lo confirmado por uno de sus hijos a Televisión Nacional, el periodista murió producto de una hipoglucemia.

Un cuadro médico asociado a una disminución significativa en los niveles de azúcar en la sangre.