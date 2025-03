“Es antinatural”: Mónica Aguirre reveló que el cuerpo de Gervasio lleva 10 años en el SML - Chilevisión

La actriz y modelo visitó Primer Plano y, en conversación con Julio César Rodríguez, rompió el silencio tras el giro que dio el caso sobre la muerte de su ex marido, pues pasó de suicidio a homicidio.

Mónica Aguirre visitó en exclusiva el estudio de Primer Plano y rompió el silencio tras el giro en la investigación por el caso Gervasio, luego que el 1er Juzgado de Letras de Talagante modificara la causa de muerte de suicidio a homicidio.

"Para mí es súper difícil porque, además, me encontré con cosas que pensé que no me iba a encontrar", comenzó diciendo la actriz, a propósito del reportaje sobre cantante que fue emitido previo a su entrevista en el programa de Chilevisión.

"Lleva 10 años en el SML y no es normal"

En conversación con Julio César Rodríguez, la madre de Millaray Viera también sinceró que la investigación debiese estar cerrada, pues dijo que "35 años es mucho tiempo".

En ese sentido, sorprendió al revelar que el cadáver de su ex marido ha permanecido desde hace una década en el Servicio Médico Legal, luego de la exhumación realizada en 2015.

"Gervasio lleva 10 años en SML y eso no es normal. Para mí, que soy creyente, no solo sería un descanso y paz para la familia, sino que también sería paz para su alma. Es que es antinatural, que un cuerpo esté 10 años ahí”, lamentó.

Mónica Aguirre: “ Me siento orgullosa de haber estado al lado de él ”

Mónica Aguirre afirmó en la misma entrevista que "durante mucho tiempo, o durante unos años, sí pensé que había muchísimas razones por las cuales Gervasio pudo haberse quitado la vida".

Cabe recordar que fue en 1984 cuando el cantante fue acusado por primera vez por el delito de violación. Aunque la causa fue sobreseída, el uruguayo recibió otras tres acusaciones en los años posteriores.

Mónica Aguirre en Primer Plano

"Las cosas que se saben públicamente no alcanzan a dimensionar todo lo que él y nosotros vivimos como familia, esto se arrastraba de mucho antes", argumentó Aguirre, quien declaró que supo de la primera acusación cuando estaba embarazada de su primera hija.

Aún así, hizo una retrospectiva y la intérprete expresó que, "digan lo que digan, me siento orgullosa de haber estado siempre al lado de él, apoyándolo, haber dado cara".

