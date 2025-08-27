 “Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica - Chilevisión
27/08/2025 15:02

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

Publicado por CHV Noticias

Karoll Román, pareja de Pablo Herrera, entró de lleno en la polémica que protagoniza el músico junto al actor Juan Falcón tras una fallida entrevista que terminó abruptamente. 

La mujer apuntó como presunto responsable de la controversia a Falcón, quien habría incomodado al cantante y candidato a diputado por el distrito 14. 

"Comenzó el programa buena onda, pero luego parte como incómoda la entrevista. Este programa es como que Juan Falcón invita a alguien, prepara una comida y quiere sorprender al invitado", señaló. 

Karoll sostuvo que "no sabíamos lo que estaba preparando. Eran jibias o algo así. Parte súper incómodo porque Juan se ponía a tirar tallas y todo lo que decía estaba relacionado con el doble sentido, todo estaba sexualizado". 

Luego, agregó que Falcón intentaba jugar con Herrera y "le metía esta jibia (en la boca) y Pablo se iba para atrás, así como (diciendo) '¿qué estás haciendo?'", afirmó. 

Por último, la mujer acusó: "Tengo 28 minutos de una grabación que muestra todo tipo de comportamientos por parte de Juan Falcón y que Pablo trató de mantener la cordura. Evidentemente, Falcón ya se había tomado más de una botella de ron, en todo el transcurso del programa y ya estaba entonado, entonces eso perjudicó bastante lograr una sintonía con el invitado". 

¿Qué dijo Juan Falcón sobre la fallida entrevista con Pablo Herrera?

La versión de Juan Falcón es distinta a la entregada por la pareja de Pablo Herrera, ya que el nacido en La Habana indicó que el intérprete de Tú Eres Mía abandonó la entrevista en medio de gritos y basureó el espacio. 

"Le pregunté sin cuestionar sobre sus declaraciones que todo el mundo conoce, y parece que Pablo, cuando lo invité al programa, pensó que era como el de (José Miguel) Viñuela con la Paty (Maldonado), al que uno va a reírse, pero esta era una entrevista de todo", afirmó a Página 7.

Además, el actor agregó que debido a una pregunta política "mi amigo se anduvo enojando... Pablo tiene que entender que la invitación no es solo a él como cantante, sino que por el que está entrando a la política". 

