Debuta en Viña 2025: Las 5 polémicas que debes conocer del humorista venezolano George Harris - Chilevisión

El comediante abrirá el segmento del humor este domingo 23 de febrero, en la noche inaugural del Festival de Viña 2025, y compartirá escenario con Bacilos y Marc Anthony.

A pocos días de su debut en Viña 2025, te presentamos las 5 polémicas más recordadas del humorista venezolano George Harris.

El standupero, quien se destaca por sus rutinas sarcásticas, será el único comediante extranjero en la parrilla de artistas y debutará este domingo 23 de febrero en la Quinta Vergara, en compañia de Bacilos y Marc Anthony.

Cabe recordar que Harris ya ha estado en suelo nacional, específicamente en el Movistar Arena, donde realizó un show el pasado 8 de septiembre.

Las 5 polémicas de George Harris

A pesar de su gran fama y cantidad de seguidores, con más de 3 millones en Instagram, George Harris también ha sumado detractores producto de algunas polémicas que ha generado durante su carrera.

1. La imagen del letrero

En septiembre del 2023, Harris compartió a través de X una imagen de un letrero relacionado con el exilio venezolano, acompañado del siguiente mensaje: "Este letrero es demoledor... Sirve para todos esos países que justifican y apoyan la izquierda...".

Este letrero es demoledor… Sirve para todos esos países que justifican y apoyan la izquierda… pic.twitter.com/EftshLgh5w — George Harris (@ElGeorgeHarris) September 15, 2024

2. Dichos sobre Salvador Allende

En la misma línea que la polémica anterior, el venezolano remarcó su postura política y tan solo días después de que se comemoraran 50 años del golpe de Estado en Chile, Harris se refirió a una protesta en contra de Salvador Allende en 1971.

"“Y por ahí hay un montón de gente que aún llora por Allende. ¡Qué pobreza de mente tan arrecha!”, fue el comentario que rápidamente tuvo que ser eliminado por el artista, quien posteriormente ofreció disculpas.

3. Muerte de Matthew Perry

Tras la muerte del reconocido actor estadounidense Matthew Perry, George Harris no tardó en emitir comentarios al respecto, generando una ola de críticas en su contra.

"De lejos se ve que ahogarse en la bañera es un tema de sustancia", señaló el comediante haciendo referencia a la causa de muerte de Perry, quien fue encontrado sin vida en un Jacuzzi.

4. Rutina sobre el presidente Boric

Durante uno de sus shows, el humorista se refirió al presidente Gabriel Boric, lo que despertó el enojo de una gran cantidad de internautas.

"Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera "qué mediocre"? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera. Supuestamente, estudió derecho", añadió en dicha oportunidad.

5. Dichos misóginos en un show

En 2021, durante una presentación, George Harris se refirió a la actriz venezolana Sindy Lazo, refiriéndose a ella con las siguientes palabras: "Si te pica la pepita, Sindy, ven a mamarme el güevo".

La situación fue repudiada rápidamente por usuarios de redes y por movimientos sociales en contra de la violencia de género.