Cristián Riquelme lanzó crítica a doctores tras problemas de fertilidad con su esposa: “Un sistema perverso” - Chilevisión

Tras sufrir la pérdida de un hijo, el animador intentó concebir junto a su esposa durante un año, el que estuvo marcado por visitas a distintos médicos que no les habrían dado el trato adecuado tras el diagnóstico inicial.

Este viernes en Podemos Hablar, Cristián Riquelme abordará los problemas de fertilidad que atravesó junto a su esposa, Claudia Quinzio, y en ese contexto realizó una potente crítica al sistema de salud.

La crítica de Cristián Riquelme a los profesionales de la salud

"Nosotros hicimos un viaje muy largo con la Claudia, durante tres años recorrimos… hay un programa que se llama Alaska Patagonia y en el último tramo de ese programa, de ese viaje, mi señora quedó embarazada en Ecuador y tuvo un perdida en la selva", confesó Cristián Riquelme.

En esa misma línea, el animador explicó que intentó tener hijos durante casi un año y cuando ambos decidieron examinarse, los resultados indicaron que su esposa tenía un conteo bajo de óvulos, lo que trajo consigo una serie de problemas en torno al trato de los especialistas a los que visitaron.

"Me enfrenté a un sistema perverso. Nos llegaron los exámenes y fuimos a un doctor, a un doctor reconocido, un muy buen doctor de fertilidad y en un tono altanero, diría yo, me dice: 'Yo soy el encargado, cabro, de entregarte las malas noticias. No puedes ser madre", reveló Riquelme.

El animador le aconsejó a su esposa buscar una segunda opinión, cuyo especialista tampoco habría abordado de buena manera el diagnóstico: "Le dice textual: 'Tú para ser madre debes de nacer de nuevo', y ahí empezamos a vivir un calvario, un infierno que duro un año".

Finalmente, ambos visitaron al mejor amigo del padre de Claudia, un ginecólogo que los ayudó con una serie de indicaciones para concebir: "Llegamos a la casa y lo hicimos y pueden creer que de esa manufactura, de esa tarde, nació mi primer hijo. Cachái que nos relajamos tanto, que al año y medio nació mi hija y ese fue manufacturado en el estacionamiento, arriba de la casa rodante".

