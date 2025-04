Cristián de la Fuente desclasificó por qué aún no se divorcia de Angélica Castro: “Siempre voy a estar...” - Chilevisión

El actor ahondó en lo que ha sido su presente con Angélica Castro tras la ruptura ocurrida en 2022.

Cristián de la Fuente ahondó en lo que fue su relación y posterior separación con Angélica Castro, tras una infidelidad que derivó en la ruptura en 2022.

En un podcast de Juan Soler y Paulina Mercado, el intérprete analizó el presente entre ambos y entregó detalles del quiebre, así como la razón de por qué siguen legalmente casados.

En primer lugar, aseguró que "al principio no nos divorciamos porque obviamente uno trataba de volver", para luego añadir que no sabe la razón de por qué no continuaron con esa idea.

"Hemos hablado de separar cosas, pero como que las cosas que tenemos en común funcionan. No sé, es una pregunta que me he hecho, pero todavía no he encontrado la respuesta (...) Todavía no está ese apuro", explicó.

De todas maneras, el actor aclaró que, aunque "terminaría la relación, le pondríamos un fin, siempre voy a estar ligado a Angélica, toda mi vida".

"Ella es mi socia en varias cosas que tenemos juntos y es la madre de mi hija (Laura de la Fuente). Entonces, siempre va a haber una relación", puntualizó.