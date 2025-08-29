Coté López contó la verdad de su relación con Tony Sanabria: “Juntos pero no revueltos” - Chilevisión

La empresaria explicó que con el jugador del Torino se conoce hace un tiempo por amigos en común, razón por la que han coincidido en varios lugares.

Coté López rompió el silencio luego de ser vinculada sentimientalmente al futbolista paraguayo, Tony Sanabria.

Hace unos meses la influencer se mostró coqueta en redes sociales con el jugador del Torino y hasta se les vio en los mismos lugares en medio de un viaje que ella hizo a Italia.

Sin embargo, hasta ahora no había confirmado ni negado nada sobre el supuesto romance. Pero gracias a una pregunta de sus seguidores aclaró todo lo ocurrido.

Según detalló en sus historias de Instagram, no habló en su momento “porque no quiero tener que desmentir cada cosa que salga. Nos hicimos amigos por unos amigos en común italianos, por eso vieron que estuvimos en los mismo lugares, juntos pero no revueltos”.

“Y lo estoy aclarando solo porque yo los adoro”, aseguró, hablando de la cercanía que también tiene con la familia del futbolista.

El supuesto romance de Coté López

Además de negar el romance, la empresaria expuso que “es una lata porque para que no hablen tonteras no les puedo comentar ni darnos like, ni nada, y luego voy a Barcelona y seguro veré a sus hermanos y quiero subirlos sin que inventen cosas”.

“Por eso prefiero dejar bien en claro que somos y seremos solo amigos. Créanme que no somos nada el uno para el otro”, explicó.

Finalmente, Coté López aseguró que “si fuera a salir con alguien primero que todo no sería tan pava de seguirlo y darle like para que todo cachen, esperaría meses a estar segura por mis bebés”.