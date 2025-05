“Estaba molesto”: Marcelo Ríos reaccionó en vivo a dichos de Paula Pavic en Primer Plano - Chilevisión

La comunicadora contactó en directo al exnúmero 1 del mundo mientras la exesposa, Paula Pavic, concedía una entrevista donde daba detalles de su presente y de su fallida relación con el exdeportista.

Al mismo tiempo que Paula Pavic concedía una exclusiva entrevista telemática con Primer Plano, la periodista Cecilia Gutiérrez conversaba vía WhatsApp con su exesposo, el otrora número uno del tenis Marcelo Ríos.

La panelista del programa de Chilevisión contactó en tiempo real al extenista para conocer sus impresiones y, de paso, explicó su reacción al ver las cámaras del espacio de farándula afuera de su casa en Miami.

"Él estaba molesto porque dice que no entendía que llega una cámara", relató Gutiérrez, mientras leía su celular la conversación. "No sabía de qué se trataba en un principio", agregó.

Además, complementó, "la casa en la que vive es arrendada, entonces le podía traer problemas con sus vecinos el hecho de que afuera hubiera gente desconocida". "Eso justifica un poco su reacción, por lo que dice él".

Paula Pavic aclaró cláusula de confidencialidad

Por otra parte, en el marco de las declaraciones de Pavic, quien antes acusó en el programa que su pensión de $15 millones no le era suficiente, la comunicadora señaló que Ríos "no tiene nada que decir".

Lo anterior, debido a que existiría un acuerdo que "incluía ciertas cláusulas que le impedían hablar y que, incluso, te podría traer problemas a ti (Pavic) el hecho de dar entrevistas. "¿Es real eso?", preguntó Cecilia.

Pavic descartó lo planteado por el exdeportista y aclaró que "dentro del acuerdo sale que, para el juez, se supone que los divorcios son públicos, en el fondo quedó que iba a quedar como confidencial el acuerdo en que íbamos a llegar para el juez".

"Pero, de hecho, trataron de poner en el acuerdo que yo no podía hablar de eso, pero es mi vida y si me dicen no puedo hablar sobre algo me van a tener que demandar todo el rato porque soy súper transparente", cerró la influencer.

Mira el momento a continuación: