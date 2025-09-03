 Conocido cantante urbano lamentó la muerte de su hermano: “Siempre fuimos distintos” - Chilevisión
03/09/2025 14:03

Conocido cantante urbano lamentó la muerte de su hermano: “Siempre fuimos distintos”

Ithan NY despidió a su hermano a través de sus redes sociales con una serie de fotos y mensajes por su partida. “Siempre full mi sangre”, lamentó en su Instagram.

Publicado por CHV Noticias

Ithan Aguilar, mejor conocido como artísticamente como Ithan NY, anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su hermano.

El artista urbano detrás de canciones como “Jaguar” o “Tu Diablo” compartió la noticia a través de sus historias de Instagram con una serie de fotos. 

En su despedida el joven también expresó su sentir ante la repentina pérdida y acompañó los registros con varios mensajes como: “siempre full mi sangre”, “siempre fuimos distintos, otra sangre” y “como loco hermano mío”.

Si bien no se ha oficializado la información, preliminarmente trascendió que el hermano de Ithan NY perdió la vida por un procedimiento ocurrido la tarde del martes en Estación Central

De acuerdo a lo que se conoció desde Carabineros, el hecho ocurrió pasadas las 14 horas, cuando funcionarios se encontaban realizando una fiscalización. En ese momento se percatan de una camioneta que tenía sus vidrios polarizados y el vehículo huyó del lugar.

Eso dio inicio a persecución en la que un uniformado resultó atropellado por el automóvil, tras lo cual este hizo uso de su arma de servicio en contra del conductor.

La despedida de Ithan NY

