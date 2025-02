Aludió a Carla Jara: La directa pregunta de Pamela Díaz a Camila Andrade tras un año de la polémica - Chilevisión

Camila Andrade participó en el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, donde se refirió a la controversia tras el bullado quiebre de Francisco Kaminski y Carla Jara.

Camila Andrade recordó la polémica tras el quiebre matrimonial de su actual pareja, Francisco Kaminski, con Carla Jara a comienzos de 2024.

En entrevista con el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, Andrade se refirió a su relación con Kaminski y las repercusiones en su vida tras la polémica.

"¿Ya estás mejor con el tema?, ¿ya no te hue...?", preguntó Díaz, y la modelo afirmó que "siempre van a haber personas que van a molestar, pero en general ya está todo mejor".

En ese sentido, Camila aseguró que su participación en Gran Hermano Chile le sirvió quitar el odio y retomar su carrera televisiva.

Camila Andrade abordó polémica Kaminski-Jara

"Las críticas contigo fueron heavy, más con Kaminski y con Carlita que es una persona querida, ¿sentiste que la gente fue muy mala onda contigo?", preguntó más adelante Pamela.

Ante esto, Andrade reconoció que "sí" y que "no hizo bien" en demorarse tanto en hablar sobre la supuesta infidelidad. "Mi situación era tan desfavorable en la historia, que cualquier cosa que yo dijera era súper malo", admitió.

"Aprendí a soltar harto lo que pasó, por eso el ofrecimiento del reality para mí fue una buena alternativa. No quería que se creara una sola percepción de mí, yo soy mucho más de eso que estaban hablando", apuntó.

Asimismo, sostuvo que su paso por Gran Hermano "fue lo mejor que me pasó y distintos ámbitos: emocionales, personales, familiares y laborales, porque a mí me echaron de mi trabajo".

La ex Miss Chile recordó cuando fue despedida -junto a Kaminski- del programa Caja de Pandoras, donde ambos compartían la conducción.

"(Me despidieron) por todo, porque 'no se sostenía' el programa económicamente, igual el programa ya murió y más encima me deben plata", apuntó.

Andrade aprovechó las cámaras del programa de Pamela Díaz y encaró a la producción del extinto programa. "Por favor, páguenme", lanzó.