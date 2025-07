“Algo raro…”: Enigmático mensaje de Marité Matus aumentó rumores de quiebre con Camilo Huerta - Chilevisión

La expareja de Arturo Vidal y madre de sus tres hijos, subió una historia a Instagram en medio de los rumores de ruptura con Camilo Huerta.

Una publicación de Marité Matus está dando que hablar en medio de los rumores de distanciamiento con su esposo Camilo Huerta.

La expareja de Arturo Vidal y madre de sus tres hijos subió una historia a Instagram en el que aparece una figura diabólica con un enigmático mensaje: "Me podrá fallar la vista, pero el presentimiento de que hay algo raro en alguien, jamás".

Esto se suma a los comentarios de Cecilia Gutiérrez. "¿Qué pasa entre Marité Matus y Camilo Huerta? Se dedicaban amor por redes y de repente dejaron de subir cosas... Estuve reporteando y hay mucha gente que me dice que efectivamente ellos están distanciados".

"Él no pudo seguir trabajando en el gimnasio, entonces había tenido que empezar a hacer otras cosas, pero como que había empezado un poco a complicarse la relación, porque a Marité no le gustaba que trabajara con tantas mujeres en el gimnasio, que tanta alumna, no sé qué, los horarios", agregó la periodista.

Las señalas que indicarían el distanciamiento entre Matus y Huerta

Hace unos días Marité Matus compartió fotos de un viaje al sur junto a sus hijos donde no estaba Camilo Huerta. Además, subió fotos del cumpleaños de unos de sus hijos y tampoco estaba el exYingo.