Desde Ticketmaster realizaron una advertencia a los fans del grupo de K-pop que visitará por tercera vez nuestro país. Llaman a no comprar tickets en sitios fraudulentos y explican cómo será el proceso oficial.

Un llamado de alerta realizaron desde Ticketmaster en la previa de la venta de entradas para los tres conciertos de BTS en Chile, en el marco de su gira Arirang.

Desde la empresa advirtieron a los fans que están interesados en adquirir un ticket para alguno de los shows del supergrupo de K-pop que realizarán en octubre a no caer en páginas falsas.

Advertencia porentradas falsas de BTS

En la antesala de la venta general de entradas para los shows de BTS, Ticketmaster advirtió sobre la circulación de publicaciones especulativas en plataformas no autorizadas.

En la misma línea, la compañía explicó dos riesgos a los que están expuestos los compradores: Por una parte, pueden aparecer listados de entradas ofrecidas en reventa incluso antes de que la venta general haya comenzado o sin que esos tickets hayan sido efectivamente emitidos.

Es por esto que subrayan que la única vía segura para acceder a entradas es a través del sistema oficial.

Por otro lado, rechazan la venta especulativa de entradas, ya que pueden inducir a errores a los fans, generar sensación de escasez artificial y exponerlos a fraudes o compras sin garantía de validez.





¿Cuándo es la venta general de entradas para BTS en Chile?

La venta oficial de entradas para BTS en Chile se desarrollará este viernes 10 de abril a las 13:00 horas.

Al igual que en otras oportunidades, se realizará una fila virtual para acceder a los tickets, aunque esto no asegura disponibilidad de las mismas.

Las entradas serás nominativas y se gestionarán a través de Quentro, dentro mismo ecosistema de Ticketmaster.

Las fechas de los tres conciertos de BTS en Chile son:

Miércoles 14 de octubre

de octubre Viernes 16 de octubre

de octubre Sábado 17 de octubre





¿Dónde comprar las entradas de BTS en Chile?

Las entradas para ver al grupo de K-pop que visitará por tercera vez nuestro país las puedes adquirir desde el viernes en este link de Ticketmaster.

También hacer clic en la imagen que aparece a continuación para ser redirigido a la página oficial de la ticketera.