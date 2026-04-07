Venta de entradas BTS en Chile: Recomendaciones para tener éxito en la fila virtual

Este viernes 10 de abril miles de fanáticos intentarán comprar un ticket para el esperado regreso del boygroup. CHV Noticias conversó con Ticketmaster para conocer una serie de recomendaciones de cara a la fila virtual que podría convocar a más de 400 mil usuarios.

Días claves son los que viven los fanáticos de BTS, puesto que este martes comenzó la preventa oficial de entradas y en solo tres días más será el turno de la venta general.

El boygroup fenómeno del K-pop tiene dos fechas agendadas para nuestro país, las que se llevarán a cabo el 16 y 17 de octubre de este año en el Estadio Nacional, según detalló en redes sociales DG Medios.

Sin embargo, dos días no serán suficientes para los miles de fanáticos que se sumarán a la fila virtual para adquirir los tickets el viernes 10 de abril a las 13 horas de Chile.

Dado el interés masivo del evento, CHV Noticias conversó con Ticketmaster, quienes entregaron una serie de recomendaciones para una óptima compra de entradas.





BTS en Chile: Cómo funcionará la fila virtual durante la venta de entradas

Al igual que los distintos eventos masivos que se organizan en nuestro país, este viernes la venta de entradas para BTS operará con fila virtual para ordenar el acceso al sistema.

Desde Ticketmaster señalaron que “el ingreso al sitio se habilita de forma gradual según el flujo de usuarios y la disponibilidad“.

En la misma línea, respecto a la usual práctica de abrir múltiples pestañas de navegación, la ticketera recalcó que “si una persona quiere comprar por ambas fechas, puede tener una pestaña para cada show, pero no múltiples pestañas para una misma fecha ni la misma sesión abierta en distintos dispositivos“.

De no cumplir con las instrucciones dadas, los usuarios se arriesgan a “problemas en el acceso y afectar la experiencia de compra“.

“Cuando llegue su turno, el usuario tendrá 15 minutos para entrar al sitio web e iniciar el proceso correspondiente”, detallaron.

Venta de entradas BTS en Chile: Recomendaciones clave para evitar errores en la compra

Lo principal es llegar con todo preparado antes del inicio de la venta:

Tener creada y revisada la cuenta en Ticketmaster Chile.

Haber completado correctamente los requisitos previos de la etapa que corresponda.

Tener a mano el número de membresía, si aplica.

Revisar con anticipación el acceso a la cuenta.

Usar solo canales oficiales y no confiar en enlaces de terceros, reventa o publicaciones no autorizadas.

Además, como se trata de una venta de alta demanda, es importante entender que la fila virtual ordena el acceso, pero no garantiza entradas.

BTS Arirang World Tour en Chile: Precios y venta de entradas

En total serán 16 ubicaciones, las que estarán alrededor del escenario que se emplazará al centro de la cancha en el Estadio Nacional, por lo que se podrá ver desde todo el recinto.

¿Y los precios? Los valores de las entradas irán desde los $99.875 a los $528.750 y se podrán comprar por Ticketmaster.