BTS suma nueva fecha tras arrollador éxito Chile: Revisa cuándo parte la preventa

Tras el éxito de ventas de la preventa para el concierto del 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, la banda surcoreana anunció su tercera fecha en el país.

Tras el arrollador éxito de la preventa para los conciertos de BTS en Chile, Ticketmaster confirmó una tercera fecha de la banda surcoreana en el país, la que se realizará el 14 de octubre en el Estadio Nacional.

Para este show las entradas serán nominativas y se gestionarán a través de Quentro, dentro del ecosistema oficial de Ticketmaster, lo que, según señalaron, permitirá una administración más ordenada, mayor trazabilidad del proceso y ayuda a reducir riesgos de fraude.

Además, la ticketera reiteró además que la venta opera con fila virtual, como ocurre habitualmente en procesos de alta demanda, para ordenar el acceso al sistema. Eso sí, estar en esa fila no garantiza la disponibilidad de entradas.

Así funcionan las preventas para BTS

En cuanto a las etapas de preventa, Ticketmaster recalcó que están disponibles exclusivamente para quienes cuentan con ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y completaron previamente su registro en Weverse dentro del plazo informado.

Para acceder a la preventa debes tener una membresía vigente en Weverse e ingresar tu código o ‘RUT ARMY’ al momento de la compra. Tiene un valor de 17.88 dólares y aunque no asegura entrada ni descuentos, sí permite acceder a la venta anticipada.





Si no se realizó el registro previo no se podrá acceder a esta preventa, aun cuando se cuente con membresía. Cada fan podrá comprar hasta 4 entradas adicionales para este show, sujeto a disponibilidad.

“La respuesta del público ha sido muy alta”, declaró Javier Parra de Ticketmaster Chile. “La recomendación es revisar exclusivamente los canales oficiales, evitar enlaces de terceros y no dejar para último minuto la revisión de cuenta y acceso al sistema”.

Coordenadas para BTS en Chile

Las entradas para el show del 14 de octubre estarán disponibles a partir de las 13:00 horas de este miércoles 8 de abril a través de la preventa Army Membership.

La venta general para los 3 shows comenzará a las 13:00 del viernes 10 de abril en Ticketmaster. La ubicación más barata, que son las Tribunas Pacífico, cuestan $99.875. Pacífico Medio, la más cara, tiene un valor de $528.750.