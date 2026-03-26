Protestas estudiantiles en Santiago por alza de combustible: Reportan incidentes en Baquedano

Personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros se desplegó en la Alameda y calles aldeñas para resguardar el orden público. Las estaciones de Metro de La Moneda, Santa Lucía y U. Católica permanecen cerradas.

Organizaciones estudiantiles como la ACES, CONFECH, Red de Solidaridad Estudiantil y FEUSACH se movilizan a esta hora en el centro de Santiago en rechazo a las medidas económicas impulsadas por el gobierno.

Los escolares se han congregado principalmente en el frontis del ex Congreso Nacional en calle Compañía de Jesús con la intención de llegar al palacio de La Moneda. También hay convocatorias en Manuel Montt y Parque Almagro.

En cuanto al Metro, la empresa de ferrocarriles informó a través de sus plataformas que La Moneda, Santa Lucía y U. Católica permanecen cerradas y sin detención de trenes. U de Chile y Baquedano se encuentran cerradas y solo disponible para combinar.

Ante estas convocatorias, personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros se desplegó en la Alameda y calles aledañas para resguardar el tránsito. El carro lanza agua actúa a esta hora en Plaza Baquedano por la concurrencia de cientos de escolares.

En esa línea, Alameda al oriente y poniente está siendo desviada en Manuel Rodríguez, Mac Iver y Compañía permanecen sin tránsito desde Manuel Rodríguez, Teatinos está siendo desviada en Huérfanos y Agustinas en Amunategui.

“No afectemos más a la patria”, declaró esta mañana el presidente José Antonio Kast, quien hizo un llamado a los jóvenes que quieran manifestarse a hacerlo, pero no en el trasporte público.

#ahora secundarios marchan por la Alameda y la primera protesta masiva que enfrenta #Kast pic.twitter.com/8dZ9sNmVbs — Infogate (@infogatecl) March 26, 2026

🔴 AHORA/EMOCIONANTE 🔴 Cientos de Jovenes Universitarios, Secundarios y Manifestantes se toman el Metro Plaza de Armas para Marchar Rumbo al Ex Congreso Nacional@PiensaPrensa @izq_pop #RenunciaKast #Kast https://t.co/8wgLBlPnFM pic.twitter.com/GTQXjEirZR — (FRAPP) ANTIFASCISTA #AntiKast #OrgullosoDel42% (@Informa3Chile) March 26, 2026

La convocatoria de la Confech para este jueves

“Frente a los recortes en educación, los ataques a la gratuidad y las políticas que vuelven a poner el ajuste sobre los estudiantes y sus familias, el movimiento estudiantil responde en unidad y organización”, declaró la Confech en un llamado.

“Entendemos que la defensa de la educación pública requiere articulación entre estudiantes secundarios y universitarios. Cuando el movimiento estudiantil se articula, puede defender sus derechos y conquistar transformaciones reales“, señalaron.

Por su parte, ACES expresó: “Anunciaron el alza en las bencinas y el recorte en la gratuidad, pero a los ricos les cobrarán menos impuestos y se suben sus propios sueldos. El problema no es la falta de recursos, es que los tienen todos”.