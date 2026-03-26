Confirman hackeo de redes sociales personales del presidente Kast tras publicación contra Trump

Un polémico posteo con la imagen de Donald Trump desde la cuenta oficial del jefe de Estado chileno encendió las alertas en horas de la mañana.

Desde el gobierno confirmaron que la cuenta personal de Instagram y X del presidente José Antonio Kast fue hackeada por personas desconocidas la madrugada de este jueves.

La alerta fue puesta desde La Moneda, donde pasadas las 02:00 AM se percataron que desde el perfil del mandatario habían publicado una imagen del presidente Donald Trump con un mensaje en su contra.

Al respecto se indicó que las cuentas personales del presidente en X y en Instagram “fueron comprometidas por terceros”.





Posteo de hacker en cuenta de pdte. Kast

“Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado. Donald Trumpler es peor que Hitler”, decía el polémico posteo.

Sin embargo, esta publicación fue borrada de los perfiles del Mandatario, sin embargo, todavía no se lograría recuperar el control de dichas redes sociales.

Desde La Moneda advirtieron posibles nuevos mensajes por parte de esta persona ajena y que nada de lo que se publique corresponde a algo dicho por el presidente, por lo que apenas se logren recuperar los perfiles se dará cuenta de esto.